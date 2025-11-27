Тренер ПСВ Бос: «Не мог и мечтать о победе над «Ливерпулем», но мы понимали, что у них мало уверенности. После второго гола лед тронулся»
Питер Бос: не мог и мечтать о победе над «Ливерпулем».
Главный тренер ПСВ Питер Бос высказался после победы над «Ливерпулем» (4:1) в матче Лиги чемпионов.
«Честно говоря, я и мечтать о таком не мог. Узнав результаты жеребьевки, думал, что будет сложно набирать очки, и уже тем более не против «Ливерпуля» в гостях, но с тех пор многое изменилось.
Мы понимали, что у соперника мало уверенности в себе. У тренера есть 2-3 дня, чтобы разобрать соперника, а затем вселить уверенность в команду. После второго нашего гола лед тронулся», – сказал Питер Бос.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт УЕФА
