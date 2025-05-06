Лига Ставок Тур сборной. «Россия 25» и Беларусь вновь играют в Тольятти. 0:1 – Пинчук забил

«Россия 25» и Беларусь вновь играют в Тольятти.

По ходу турне команда под руководством Романа Ротенберга дважды сыграла с белорусами – в Астане (2:4) и Тольятти (7:8 ОТ).

Также запланирован еще один матч в Минске (8 мая).

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«Россия 25» – Беларусь – 0:1 (0:1, перерыв)

12 – Виталий Пинчук (Бориков, Воронов)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.