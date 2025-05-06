Лига Ставок Тур сборной. «Россия 25» и Беларусь вновь играют в Тольятти. 0:1 – Пинчук забил
«Россия 25» и Беларусь вновь играют в Тольятти.
По ходу турне команда под руководством Романа Ротенберга дважды сыграла с белорусами – в Астане (2:4) и Тольятти (7:8 ОТ).
Также запланирован еще один матч в Минске (8 мая).
Лига Ставок Тур сборной
«Россия 25» – Беларусь – 0:1 (0:1, перерыв)
12 – Виталий Пинчук (Бориков, Воронов)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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