  «ПСЖ» победил «Тоттенхэм» – 5:3. Витинья сделал хет-трик, у Коло-Муани 2+1, у Хвичи ассисит, Эрнандес получил красную
«ПСЖ» победил «Тоттенхэм» – 5:3. Витинья сделал хет-трик, у Коло-Муани 2+1, у Хвичи ассисит, Эрнандес получил красную

«ПСЖ» победил «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов – 5:3.

«ПСЖ» дома победил «Тоттенхэм» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Игра проходила на стадионе «Парк-де-Пренс».

Спортс провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 35-й счет открыл нападающий гостей Ришарлисон с паса Рандаля Коло-Муани. На 45-й отличился хавбек хозяев Витинья.

На 50-й Коло-Муани забил в ворота команды, которой он принадлежит. На 53-й Витинья сделал дубль – с паса Хвичи Кварацхелия. На 59-й Фабиан Руис вывел парижан вперед. На 65-й забил защитник Вильян Пачо.

На 72-й Коло-Муани сделал дубль. На 76-й Витинья с пенальти сделал хет-трик. На 3-й добавленной ко второму тайму минуте Люка Эрнандес получил прямую красную карточку. 

Лига чемпионов. 5 тур
26 ноября 20:00, Парк-де-Пренс
ПСЖ
Завершен
5 - 3
Тоттенхэм
Матч окончен
Витинья   Забарный
90’
+4’
Люка Эрнандес
90’
+3’
84’
Сарр   Одобер
84’
Спенс   Удоджи
83’
Коло-Муани   Симонс
Кварацхелия   Дембеле
79’
Нджанту   Гонсалу Рамуш
79’
76’
Грэй   Пальинья
  Витинья
76’
76’
Бергвалль   Кудус
72’
  Коло-Муани
  Пачо
65’
  Фабиан Руис
59’
Барколя   Ли Кан Ин
56’
  Витинья
53’
50’
  Коло-Муани
Мендеш   Люка Эрнандес
46’
2тайм
Перерыв
45’
+2’
Бергвалль
  Витинья
45’
35’
  Ришарлисон
ПСЖ
Шевалье, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Заир-Эмери, Фабиан Руис, Витинья, Жоау Невеш, Барколя, Нджанту, Кварацхелия
Запасные: Бералдо, Люка Эрнандес, Меюлю, Дембеле, Забарный, Мбайе, Сафонов, Martin James, Ли Кан Ин, Гонсалу Рамуш
1тайм
Тоттенхэм:
Викарио, Спенс, ван де Вен, Ромеро, Порро, Грэй, Бентанкур, Бергвалль, Сарр, Коло-Муани, Ришарлисон
Запасные: Дэвис, Кудус, Скарлетт, Кински, Остин, Удоджи, Одобер, Уильямс-Барнетт, Томпсон, Пальинья, Симонс, Данзо
