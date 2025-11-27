«ПСЖ» победил «Тоттенхэм» – 5:3. Витинья сделал хет-трик, у Коло-Муани 2+1, у Хвичи ассисит, Эрнандес получил красную

«ПСЖ» победил «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов – 5:3.

«ПСЖ » дома победил «Тоттенхэм » в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Игра проходила на стадионе «Парк-де-Пренс».

Спортс провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 35-й счет открыл нападающий гостей Ришарлисон с паса Рандаля Коло-Муани . На 45-й отличился хавбек хозяев Витинья .

На 50-й Коло-Муани забил в ворота команды, которой он принадлежит. На 53-й Витинья сделал дубль – с паса Хвичи Кварацхелия . На 59-й Фабиан Руис вывел парижан вперед. На 65-й забил защитник Вильян Пачо .

На 72-й Коло-Муани сделал дубль. На 76-й Витинья с пенальти сделал хет-трик. На 3-й добавленной ко второму тайму минуте Люка Эрнандес получил прямую красную карточку.

Лига чемпионов. 5 тур 26 ноября 20:00, Парк-де-Пренс ПСЖ Завершен 5 - 3 Тоттенхэм Матч окончен Витинья Забарный 90’ +4’ Люка Эрнандес 90’ +3’ 84’ Сарр Одобер 84’ Спенс Удоджи 83’ Коло-Муани Симонс Кварацхелия Дембеле 79’ Нджанту Гонсалу Рамуш 79’ 76’ Грэй Пальинья Витинья

76’ 76’ Бергвалль Кудус 72’ Коло-Муани

Пачо

65’ Фабиан Руис

59’ Барколя Ли Кан Ин 56’ Витинья

53’ 50’ Коло-Муани

Мендеш Люка Эрнандес 46’ 2 тайм Перерыв 45’ +2’ Бергвалль Витинья

45’ 35’ Ришарлисон

ПСЖ Шевалье, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Заир-Эмери, Фабиан Руис, Витинья, Жоау Невеш, Барколя, Нджанту, Кварацхелия Запасные: Бералдо, Люка Эрнандес, Меюлю, Дембеле, Забарный, Мбайе, Сафонов, Martin James, Ли Кан Ин, Гонсалу Рамуш 1 тайм Тоттенхэм: Викарио, Спенс, ван де Вен, Ромеро, Порро, Грэй, Бентанкур, Бергвалль, Сарр, Коло-Муани, Ришарлисон Запасные: Дэвис, Кудус, Скарлетт, Кински, Остин, Удоджи, Одобер, Уильямс-Барнетт, Томпсон, Пальинья, Симонс, Данзо

