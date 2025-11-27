Матч окончен
«ПСЖ» победил «Тоттенхэм» – 5:3. Витинья сделал хет-трик, у Коло-Муани 2+1, у Хвичи ассисит, Эрнандес получил красную
Игра проходила на стадионе «Парк-де-Пренс».
Спортс провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 35-й счет открыл нападающий гостей Ришарлисон с паса Рандаля Коло-Муани. На 45-й отличился хавбек хозяев Витинья.
На 50-й Коло-Муани забил в ворота команды, которой он принадлежит. На 53-й Витинья сделал дубль – с паса Хвичи Кварацхелия. На 59-й Фабиан Руис вывел парижан вперед. На 65-й забил защитник Вильян Пачо.
На 72-й Коло-Муани сделал дубль. На 76-й Витинья с пенальти сделал хет-трик. На 3-й добавленной ко второму тайму минуте Люка Эрнандес получил прямую красную карточку.
Лига чемпионов. 5 тур
26 ноября 20:00, Парк-де-Пренс
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
