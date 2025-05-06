Лукашова будет тренироваться в группе Соколовской на «Навка Арене» (ТАСС)
Фигуристка Валерия Лукашова, ушедшая из группы Этери Тутберидзе, будет тренироваться под руководством Светланы Соколовской на «Навка арене».
«Решение принято. Валерия готовится к новому сезону в группе Светланы Владимировны», – сообщил источник агентства ТАСС.
Лукашовой 13 лет, в минувшем сезоне она заняла 6-е место в финале Гран-при России среди юниоров и 7-е на первенстве страны.
Ранее олимпийская чемпионка Татьяна Навка заявила, что группа Соколовской в полном составе переехала со льда ЦСКА на новую «Навка Арену».
Группа Соколовской переехала к Навке – в нашей фигурке новый крупный игрок
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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