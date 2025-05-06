Лукашова будет тренироваться в группе Соколовской на «Навка Арене» (ТАСС)

Фигуристка Валерия Лукашова , ушедшая из группы Этери Тутберидзе, будет тренироваться под руководством Светланы Соколовской на «Навка арене».

«Решение принято. Валерия готовится к новому сезону в группе Светланы Владимировны», – сообщил источник агентства ТАСС.

Лукашовой 13 лет, в минувшем сезоне она заняла 6-е место в финале Гран-при России среди юниоров и 7-е на первенстве страны.

Ранее олимпийская чемпионка Татьяна Навка заявила, что группа Соколовской в полном составе переехала со льда ЦСКА на новую «Навка Арену».

Группа Соколовской переехала к Навке – в нашей фигурке новый крупный игрок