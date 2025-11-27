Морган после 3:1: «Арсенал» порвал «Баварию» на куски. Победа, от которой содрогнется вся Европа. Верю в титулы АПЛ и ЛЧ. Это лучший состав в нашей истории, Артета – лучший тренер мира»

Пирс Морган: «Арсенал» порвал «Баварию» на куски, грандиозная победа.

Журналист и телеведущий Пирс Морган отреагировал на победу «Арсенала » в матче Лиги чемпионов .

«Канониры» обыграли «Баварию» (3:1) в 5-м туре общего этапа соревнования.

«3:1🔥🔥🔥. «Арсенал» порвал «Баварию» на куски. Сенсационно.

Грандиозная победа. Победа – заявление. Победа, от которой содрогнется вся Европа.

Победа, позволяющая мне верить в титулы Премьер-лиги и Лиги чемпионов.

Боже, как же здорово сейчас болеть за «Арсенал». Лучший состав в нашей истории и лучший тренер в мире – Микель Артета», – написал Морган в своем аккаунте в X.