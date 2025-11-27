Морган после 3:1: «Арсенал» порвал «Баварию» на куски. Победа, от которой содрогнется вся Европа. Верю в титулы АПЛ и ЛЧ. Это лучший состав в нашей истории, Артета – лучший тренер мира»
Пирс Морган: «Арсенал» порвал «Баварию» на куски, грандиозная победа.
Журналист и телеведущий Пирс Морган отреагировал на победу «Арсенала» в матче Лиги чемпионов.
«Канониры» обыграли «Баварию» (3:1) в 5-м туре общего этапа соревнования.
«3:1🔥🔥🔥. «Арсенал» порвал «Баварию» на куски. Сенсационно.
Грандиозная победа. Победа – заявление. Победа, от которой содрогнется вся Европа.
Победа, позволяющая мне верить в титулы Премьер-лиги и Лиги чемпионов.
Боже, как же здорово сейчас болеть за «Арсенал». Лучший состав в нашей истории и лучший тренер в мире – Микель Артета», – написал Морган в своем аккаунте в X.
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Пирса Моргана
