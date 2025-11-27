Романов про 3:2 с «Локо»: «Испытываю радость от игры «Спартака». Что задумывали, то и воплотили. Надеюсь, что будем уверенны, но не самоуверенны»
Вадим Романов остался доволен победой «Спартака» над «Локомотивом» (3:2) в FONBET Кубке России.
– Я испытываю радость от победы. Испытываю радость от того, как команда играет. Я рад за ребят. Я доволен, когда такая игра приносит победу.
Мы знали, каким образом действовать против «Локомотива». То, что мы задумывали, оно и воплотилось. Мы знаем, что делать в конкретной фазе.
– Кажется, что «Спартак» выглядел свежее.
– У нас был дополнительный день отдыха. Также я хотел бы отметить тяжелое поле. Наверное, где‑то мы были посвежее. Но в первом тайме потребовалось время на адаптацию к полю. Но потом мы чувствовали себя комфортно.
– Почему на левом краю не все получалось?
– Немного были новые связи. Нужно было какое‑то время, чтобы найти их. Для первого тайма футболисты выполнили то, что я просил. Но, чтобы выстроить связи, нужно время. Когда появилось более сыгранное сочетание, это сразу стало видно.
– «Спартак» с вами стал спокойнее.
– Да? Мне хотелось бы, чтобы команда была еще увереннее, потому что есть большой потенциал. Надеюсь, что мы будем уверенны, но не самоуверенны, – заявил исполняющий обязанности главного тренера «Спартака».
«Спартак» выиграл 6 из 7 последних матчей. Дальше – «Балтика»