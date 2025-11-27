Романов про 3:2 с «Локо»: «Испытываю радость от игры «Спартака». Что задумывали, то и воплотили. Надеюсь, что будем уверенны, но не самоуверенны»

Вадим Романов: надеюсь, «Спартак» будет уверен, но не самоуверен.

Вадим Романов остался доволен победой «Спартака» над «Локомотивом» (3:2) в FONBET Кубке России.

– Я испытываю радость от победы. Испытываю радость от того, как команда играет. Я рад за ребят. Я доволен, когда такая игра приносит победу.

Мы знали, каким образом действовать против «Локомотива ». То, что мы задумывали, оно и воплотилось. Мы знаем, что делать в конкретной фазе.

– Кажется, что «Спартак» выглядел свежее.

– У нас был дополнительный день отдыха. Также я хотел бы отметить тяжелое поле. Наверное, где‑то мы были посвежее. Но в первом тайме потребовалось время на адаптацию к полю. Но потом мы чувствовали себя комфортно.

– Почему на левом краю не все получалось?

– Немного были новые связи. Нужно было какое‑то время, чтобы найти их. Для первого тайма футболисты выполнили то, что я просил. Но, чтобы выстроить связи, нужно время. Когда появилось более сыгранное сочетание, это сразу стало видно.

– «Спартак» с вами стал спокойнее.

– Да? Мне хотелось бы, чтобы команда была еще увереннее, потому что есть большой потенциал. Надеюсь, что мы будем уверенны, но не самоуверенны, – заявил исполняющий обязанности главного тренера «Спартака».

