«Трактор» сыграет с «Локомотивом» в финале Кубка Гагарина
«Трактор» сыграет с «Локомотивом» в финале Кубка Гагарина.
Сегодня команда под руководством Бенуа Гру обыграла «Динамо» (4:3) в 5-м матче полуфинала плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ (4-1 в серии).
Ранее «Локомотив» выиграл серию у «Салавата» (4-1).
Таким образом, «Трактор» сыграет с ярославским клубом в финале Кубка Гагарина. Серия стартует в Ярославле.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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