«Трактор» сыграет с «Локомотивом» в финале Кубка Гагарина.

Сегодня команда под руководством Бенуа Гру обыграла «Динамо » (4:3) в 5-м матче полуфинала плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ (4-1 в серии).

Ранее «Локомотив » выиграл серию у «Салавата » (4-1).

Таким образом, «Трактор » сыграет с ярославским клубом в финале Кубка Гагарина. Серия стартует в Ярославле.