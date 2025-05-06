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«Трактор» сыграет с «Локомотивом» в финале Кубка Гагарина

«Трактор» сыграет с «Локомотивом» в финале Кубка Гагарина.

Сегодня команда под руководством Бенуа Гру обыграла «Динамо» (4:3) в 5-м матче полуфинала плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ (4-1 в серии). 

Ранее «Локомотив» выиграл серию у «Салавата» (4-1). 

Таким образом, «Трактор» сыграет с ярославским клубом в финале Кубка Гагарина. Серия стартует в Ярославле. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoСалават Юлаев
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logoДинамо Москва
logoТрактор
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