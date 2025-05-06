CBF опровергла переговоры о матче с Россией: «Ничего не планируется ни в футболе, ни в другом виде спорта»
В Бразильской конфедерации футбола опровергли переговоры о матче с Россией.
Ранее появилась информация, что РФС и CBF обсуждают проведение товарищеского матча России и Бразилии осенью 2025 года.
«Мы не планируем играть с Россией ни в футболе, ни в каком-либо другом виде спорта», – приводит слова представителя CBF CNN Brasil.
Опубликовала: Анна Сунцова
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