CBF опровергла переговоры о матче с Россией: «Ничего не планируется ни в футболе, ни в другом виде спорта»

В Бразильской конфедерации футбола опровергли переговоры о матче с Россией.

Ранее появилась информация , что РФС и CBF обсуждают проведение товарищеского матча России и Бразилии осенью 2025 года.

«Мы не планируем играть с Россией ни в футболе, ни в каком-либо другом виде спорта», – приводит слова представителя CBF CNN Brasil.