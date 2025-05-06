Ротенберг после 1:3: «Лидеры «России 25» пробуют себя в НХЛ, играют в Кубке Гагарина, поэтому мы вызвали много новичков. У Беларуси состав не менялся 3 года»
«Хочу поблагодарить болельщиков, были полные трибуны. Очень много детей, семьи на трибунах. Ребята это ценят. У нас в команде много изменений, по ряду причин: много лидеров пробуют себя в НХЛ из сборной, которая выиграла Кубок Первого канала.
Много лидеров сейчас играют в финале Кубка Гагарина, в МХЛ, в ВХЛ, это ребята, на которых мы рассчитывали. Поэтому мы вызвали много новых ребят. Даже из тех, кого мы вызвали, приехали не все, много травм. Это лидеры команды, в том числе Зыков, который был лучшим бомбардиром за три года матчей против Беларуси.
А у сборной Беларуси состав не менялся за эти годы, они отрабатывали одним составом свои механизмы. Видим, нам чуть-чуть не хватает наших ребят», – сказал главный тренер «России 25».
«Россия 25» Ротенберга проиграла Беларуси 3 матча подряд, пропустив 15 шайб
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий