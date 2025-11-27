Арне Слот: «Эмоции крайне негативные, очередное крупное поражение «Ливерпуля». Мне понравилась реакция на первый гол ПСВ, в перерыве никто не ожидал, что будет 1:4»

Арне Слот: разочарован поражением со счетом 1:4.

Арне Слот прокомментировал поражение со счетом 1:4 от ПСВ .

«В последние недели вопрос один и тот же. Эмоции крайне негативные, есть разочарование.

Я хочу отметить и позитив – в том, как игроки отреагировали на счет 0:1, потому что до перерыва мы играли очень хорошо. После очередного разочаровывающего момента мы вернулись в игру. Думаю, у нас было достаточно моментов для того, чтобы повести 2:1, и в перерыве никто, думаю, не ожидал, что мы проиграем 1:4.

Думаю, в моменте с назначением пенальти ван Дейка немного подтолкнули, он потерял равновесие, из-за этого вскинул руку и сыграл ею. Но не думаю, что ВАР когда-либо будет менять решение из-за такого небольшого толчка.

Во втором тайме мы быстро пропустили, но создали несколько хороших возможностей для того, чтобы сравнять счет. Однако за 10-15 минут до свистка мы снова пропустили.

Это сложно принять. Рано пропустив, мы отреагировали так, как я и хотел, а это непросто, потому что мы крупно проиграли на выходных и уже после шести минут уступали 0:1.

Я увидел тот менталитет, на который ты и надеешься, но после стольких разочарований тебе не всегда легко. Итоговый счет – 1:4, и это очередное крупное поражение», – сказал главный тренер «Ливерпуля » в эфире TNT Sports.