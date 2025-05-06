СКА при Ротенберге занял 7-е место на Западе и вылетел в 1-м раунде Кубка Гагарина, «Россия 25» при нем уступает Беларуси 0-3 в турне сборной

СКА и «Россия 25» проводят неудачный сезон.

Сегодня сборная под руководством Романа Ротенберга проиграла Беларуси (1:3) в рамках Лига Ставок Тура сборной. Это третье подряд поражение «России 25» от белорусской сборной.

Команда Ротенберга проведет заключительный 4-й матч с Беларусью в рамках майского турне в Минске 9 мая.

СКА , который также тренирует Ротенберг, занял 7-е место в таблице Западной конференции Фонбет чемпионата КХЛ, а в плей-офф петербургский клуб вылетел в первом раунде, уступив 2-4 в серии с «Динамо ».