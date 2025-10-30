«Арсенал» – первый клуб чемпионата Англии, выигравший 6 матчей за месяц без пропущенных голов

«Арсенал» в октябре не пропустил ни одного гола и установил рекорд.

В среду команда Микеля Артеты обыграла «Брайтон» в 1/8 финала Кубка английской лиги (2:0).

«Арсенал» выиграл все 6 матчей в октябре, при этом ни разу не пропустив. Подобных результатов за месяц ранее не было ни у одной команды высшего дивизиона Англии.