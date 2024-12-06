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Сафонов остался в запасе на второй матч «ПСЖ» подряд после ошибки в игре с «Баварией»

Матвей Сафонов не попал в стартовый состав «ПСЖ».

«ПСЖ» на выезде встретится с «Осером» в 14-м туре чемпионата Франции. С первой минуты в воротах будет играть Джанлуиджи Доннарумма. В 13-м туре итальянец также играл с первых минут.

До этих двух матчей Сафонов два раза подряд играл в старте: сперва он провел сухую игру против «Тулузы» (3:0) в Лиге 1, а затем поучаствовал во встрече с «Баварией» (0:1) в Лиге чемпионов, где допустил результативную ошибку.

Подробно со статистикой российского футболиста можно ознакомиться здесь.

Привоз Сафонова: неловко срезал подачу в створ прямо на соперника 😞 Но потом здорово выручал

Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт «ПСЖ» в X
logoМатвей Сафонов
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoПСЖ
logoОсер
logoлига 1 Франция
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