Сафонов остался в запасе на второй матч «ПСЖ» подряд после ошибки в игре с «Баварией»

Матвей Сафонов не попал в стартовый состав «ПСЖ».

«ПСЖ » на выезде встретится с «Осером» в 14-м туре чемпионата Франции. С первой минуты в воротах будет играть Джанлуиджи Доннарумма . В 13-м туре итальянец также играл с первых минут.

До этих двух матчей Сафонов два раза подряд играл в старте: сперва он провел сухую игру против «Тулузы» (3:0) в Лиге 1, а затем поучаствовал во встрече с «Баварией» (0:1) в Лиге чемпионов , где допустил результативную ошибку.

Подробно со статистикой российского футболиста можно ознакомиться здесь .

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