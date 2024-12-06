Сафонов остался в запасе на второй матч «ПСЖ» подряд после ошибки в игре с «Баварией»
Матвей Сафонов не попал в стартовый состав «ПСЖ».
«ПСЖ» на выезде встретится с «Осером» в 14-м туре чемпионата Франции. С первой минуты в воротах будет играть Джанлуиджи Доннарумма. В 13-м туре итальянец также играл с первых минут.
До этих двух матчей Сафонов два раза подряд играл в старте: сперва он провел сухую игру против «Тулузы» (3:0) в Лиге 1, а затем поучаствовал во встрече с «Баварией» (0:1) в Лиге чемпионов, где допустил результативную ошибку.
Подробно со статистикой российского футболиста можно ознакомиться здесь.
Привоз Сафонова: неловко срезал подачу в створ прямо на соперника 😞 Но потом здорово выручал
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт «ПСЖ» в X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости