«Ливерпуль» проиграл 0:3 на «Энфилде» в кубковом матче впервые с 1934 года

«Ливерпуль» впервые за 92 года проиграл кубковый матч дома со счетом 0:3.

Команда Арне Слота уступила «Кристал Пэлас » на «Энфилде » в 1/8 финала Кубка английской лиги (0:3).

Последний раз «Ливерпуль » проигрывал домашний кубковый матч с разницей в три мяча, не забив ни одного гола, в феврале 1934 года – тогда мерсисайдцы уступили «Болтону ».