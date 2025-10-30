«Ливерпуль» проиграл 0:3 на «Энфилде» в кубковом матче впервые с 1934 года
«Ливерпуль» впервые за 92 года проиграл кубковый матч дома со счетом 0:3.
Команда Арне Слота уступила «Кристал Пэлас» на «Энфилде» в 1/8 финала Кубка английской лиги (0:3).
Последний раз «Ливерпуль» проигрывал домашний кубковый матч с разницей в три мяча, не забив ни одного гола, в феврале 1934 года – тогда мерсисайдцы уступили «Болтону».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
