Головин сделал дубль в матче с «Нантом». Это первые голы хавбека за «Монако» с января
Александр Головин забил за «Монако» впервые с января.
Монегаски обыграли «Нант» (5:3) в 10-м туре Лиги 1.
Российский полузащитник вывел команду вперед, отличившись на 75-й минуте. На 94-й он сделал дубль.
До этого в последний раз Головин забивал за клуб 25 января. Голевых передач на его счету нет с ноября 2024 года.
В этом году хавбек сыграл за «Монако» 16 раз. Подробно со статистикой 29-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
