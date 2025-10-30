Александр Ерохин: «Зенит» содержательно выглядел по качеству футбола и результату в последних трех матчах. В РПЛ плотная лидирующая группа – интересная борьба за золото»
Команда тренера Сергея Семака на данный момент занимает четвертое место в таблице Мир РПЛ, набрав 26 очков в 13 матчах.
– «Зенит» почти полгода как утратил звание чемпиона. Ощущения отличаются от тех, что были в прошлые годы, когда надо было удерживать лидерство, а не возвращать его?
– Это отличается только тем, что хотим вернуться на первое место. И даже не только в конце чемпионата хотим финишировать вверху, а по ходу всего сезона есть желание лидировать.
Все у нас для этого работают, прикладывают усилия во время тренировочного процесса. Все готовятся и хотят показывать качественную игру с соответствующим результатом.
– Кого из конкурентов по борьбе за золото видите наиболее опасным?
– У нас достаточно плотная лидирующая группа вверху таблицы. Все стараются набирать очки, не терять их в простых ситуациях.
Поэтому борьба за золото такая интересная. И тут трудно выделить кого-то одного из конкурентов.
– Вы говорите, что хочется быть первыми не только на финише, но и по ходу сезона. Сейчас отставание в три очка от лидера напрягает?
– Мы идем от матча к матчу.
И на самом деле в трех последних играх в чемпионате и Кубке мы содержательно выглядели и по качеству футбола, и по результату. Но все в команде понимают, что надо продолжать улучшать свою игру.
Потому что в некоторых моментах все получается, а в некоторых бывают ошибки. Через тренировочный процесс надо все это отрабатывать и убирать ошибки, – сказал полузащитник «Зенита» Александр Ерохин.