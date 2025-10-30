У Гиттенса 4 (1+3) очка в 3 матчах за «Челси» после 8 игр без результативных действий. Вингера купили у «Боруссии» за 48,5+3,5 млн фунтов
Джейми Гиттенс забил и отдал две голевых передачи в матче с «Вулверхэмптоном».
Вингер «Челси» ассистировал Андрею Сантосу и Тайрику Джорджу и забил сам в матче 1/8 финала Кубка английской лиги (4:3).
В трех последних матчах во всех турнирах Гиттенс отдал 3 голевых передачи и забил один гол. Ранее у 21-летнего вингера, купленного у «Боруссии» Дортмунд летом за 48,5+3,5 млн фунтов, не было результативных действий в 8 матчах подряд с начала сезона.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
