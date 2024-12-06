Гран-при Абу-Даби-2024. 1-я практика. Леклер – 1-й, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й
Яс-Марина, Абу-Даби
6 декабря 2024 года
1-я практика
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.24,321 (19 кругов)
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,221 (25)
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,485 (27)
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,844 (27)
5. Пьер Гасли («Альпин») +1,012 (24)
6. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,052 (23)
7. Франко Колапинто («Уильямс») +1,061 (24)
8. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,123 (25)
9. Фелипе Другович («Астон Мартин») +1,150 (22)
10. Серхио Перес («Ред Булл») +1,162 (26)
11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,183 (23)
12. Лиам Лоусон («РБ») +1,242 (27)
13. Валттери Боттас («Заубер») +1,290 (23)
14. Ре Хиракава («Макларен») +1,553 (19)
15. Изак Аджар («Ред Булл») +1,556 (22)
16. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +1,600 (23)
17. Аюму Иваса («РБ») +1,800 (24)
18. Артур Леклер («Феррари») +1,858 (22)
19. Джек Дуэн («Альпин») +1,983 (24)
20. Люк Браунинг («Уильямс») +2,198 (22)
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