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Гран-при Абу-Даби-2024. 1-я практика. Леклер – 1-й, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й

Гран-при Абу-Даби

Яс-Марина, Абу-Даби

6 декабря 2024 года

1-я практика

1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.24,321 (19 кругов)

2. Ландо Норрис («Макларен») +0,221 (25)

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,485 (27)

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,844 (27)

5. Пьер Гасли («Альпин») +1,012 (24)

6. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,052 (23)

7. Франко Колапинто («Уильямс») +1,061 (24)

8. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,123 (25)

9. Фелипе Другович («Астон Мартин») +1,150 (22)

10. Серхио Перес («Ред Булл») +1,162 (26)

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,183 (23)

12. Лиам Лоусон («РБ») +1,242 (27)

13. Валттери Боттас («Заубер») +1,290 (23)

14. Ре Хиракава («Макларен») +1,553 (19)

15. Изак Аджар («Ред Булл») +1,556 (22)

16. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +1,600 (23)

17. Аюму Иваса («РБ») +1,800 (24)

18. Артур Леклер («Феррари») +1,858 (22)

19. Джек Дуэн («Альпин») +1,983 (24)

20. Люк Браунинг («Уильямс») +2,198 (22)

Опубликовал: Михаил Ширяев
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