НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Торонто», «Рейнджерс» сыграют с «Питтсбургом», «Миннесота» против «Анахайма»
«Вашингтон» в гостях сыграет с «Торонто» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
«Рейнджерс» примут «Питтсбург», «Вегас» встретится с «Далласом», «Коламбус» будет противостоять «Ванкуверу».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс”
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