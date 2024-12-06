Финал Гран-при. Чок и Бейтс выиграли ритм-танец, Гиньяр и Фаббри – 2-е, Фир и Гибсон – 3-и, Гиллес и Пуарье – последние
Мэдисон Чок и Эван Бейтс выиграли ритм-танец в финале Гран-при.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Гренобль, Франция
Танцы на льду
Ритм-танец
1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 87,73
2. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 83,12
3. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 82,31
4. Марджори Лажуа – Закари Лага (Канада) – 77,73
5. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 76,98
6. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 72,15
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Гренобле: там выступят Малинин, Кагияма, Сакамото, Чок и Бейтс
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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