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  • Мостовой пойдет тренером в солидный клуб: «Гвардиола и Зидан во вторых командах были случайно. Я не могу в «Спартак-2» идти, мне не 30 лет. Я не подлизываю, как это делают в футболе, и меня многие боятся»
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Мостовой пойдет тренером в солидный клуб: «Гвардиола и Зидан во вторых командах были случайно. Я не могу в «Спартак-2» идти, мне не 30 лет. Я не подлизываю, как это делают в футболе, и меня многие боятся»

Александр Мостовой заявил о желании тренировать статусный клуб.

– Вы недавно сказали: «Пусть Абаскали тренируют команды Второй лиги – те, кто в футбол не играл. Гвардиола и Зидан не шли во вторые дивизионы».

– Конечно. Я это не недавно сказал. Я это сказал два года назад, когда Абаскаль появился на горизонте.

Первый человек, который это сказал, – это Александр Мостовой. Как это возможно? И спустя два года до людей дошло – ужас просто.

– То есть вы планируете, если идти в футбол, то сразу начинать с солидной команды?

– Однозначно.

Гвардиола и Зидан работали в «Кастилье»...

– Не работали они там.

– И в «Барселоне Б».

– Они там не работали. Они были [там] случайно, потому что их вернули, когда они закончили играть.

Их туда поставили, туда-сюда, так получилось, и все. Ясно, что они там работали какое-то время, один – полгода, второй – три месяца, и все.

– Может, в «Спартак-2»?

– Нет. Мне не 30 лет. Я уже не могу в «Спартак-2». Время быстро летит, годы быстро пробегают.

Я никому не подлизываю, как это делает половина в футболе. Подсиживать не буду, как это, кстати, тоже многие делают, и бегают по кругу.

Поэтому, наверное, меня многие и боятся, не хотят. Зато честный, – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: канал «Okko» на YouTube
logoАлександр Мостовой
logoЗинедин Зидан
logoГильермо Абаскаль
logoПеп Гвардиола
logoРеал Мадрид
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