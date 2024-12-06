«Интер» – «Парма». Онлайн-трансляция начнется в 20:30

«Интер» примет «Парму» в 15-м туре Серии А.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 1».

Таблица чемпионата Италии

Статистика чемпионата Италии