Тереза Йохауг выиграла первую гонку на Кубке мира после возвращения
Тереза Йохауг выиграла первую гонку после возвращения на Кубок мира.
Сегодня на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммер норвежка победила в коньковой «разделке» на 10 км. Это ее первое золото после возвращения в спорт после рождения ребенка.
Йохауг 36 лет, она является четырехкратной олимпийской чемпионкой, 14-кратной чемпионкой мира по лыжным гонкам.
После сезона-2021/22 она объявила о завершении карьеры, в мае 2023 года родила дочь, а в этом сезоне вернулась на Кубок мира. На первом этапе КМ в Руке завоевала серебро в классической «разделке» на 10 км.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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