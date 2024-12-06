Тереза Йохауг выиграла первую гонку на Кубке мира после возвращения

Тереза Йохауг выиграла первую гонку после возвращения на Кубок мира.

Сегодня на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммер норвежка победила в коньковой «разделке» на 10 км. Это ее первое золото после возвращения в спорт после рождения ребенка.

Йохауг 36 лет, она является четырехкратной олимпийской чемпионкой, 14-кратной чемпионкой мира по лыжным гонкам.

После сезона-2021/22 она объявила о завершении карьеры, в мае 2023 года родила дочь, а в этом сезоне вернулась на Кубок мира. На первом этапе КМ в Руке завоевала серебро в классической «разделке» на 10 км.