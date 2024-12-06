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Тереза Йохауг выиграла первую гонку на Кубке мира после возвращения

Тереза Йохауг выиграла первую гонку после возвращения на Кубок мира.

Сегодня на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммер норвежка победила в коньковой «разделке» на 10 км. Это ее первое золото после возвращения в спорт после рождения ребенка. 

Йохауг 36 лет,  она является четырехкратной олимпийской чемпионкой, 14-кратной чемпионкой мира по лыжным гонкам.

После сезона-2021/22 она объявила о завершении карьеры, в мае 2023 года родила дочь, а в этом сезоне вернулась на Кубок мира. На первом этапе КМ в Руке завоевала серебро в классической «разделке» на 10 км. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoКубок мира
лыжные гонки
logoсборная Норвегии жен
logoТереза Йохауг
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