Владимир Крамник: «Шахматы – не мерило ума. Но человек, который играет на профессиональном уровне, по определению не может быть совсем тупым»

Владимир Крамник не считает, что умение играть в шахматы это показатель ума.

– Мы привыкли думать, что шахматисты – эрудированные, разносторонне развитые люди, хотя, кажется, это далеко не всегда так.

– Эрудированные – отчасти да, разносторонние – точно нет, по крайней мере, если говорить о новом поколении. Не самые глупые люди – наверное, да.

– Не разносторонние – потому что с раннего детства все время посвящают шахматам? Кажется, в этом смысле новое поколение шахматистов кардинально отличается от вашего.

– Разница огромная, но она есть и во всех остальных отраслях, далеко не только в шахматах. Мир сильно изменился, с появлением интернета, социальных сетей люди стали мыслить иначе. Это не хорошо и не плохо, это факт.

Я бы не сказал, что у молодых игроков сейчас нет никаких интересов помимо шахмат. Интересов полно, просто они, на мой вкус, немного детские: футбол, FIFA, приставки какие-то...

– Хороший шахматист = умный человек?

– Шахматы – это, конечно, не мерило ума. Большое заблуждение думать, что если кто-то тебя обыграл в шахматы, он умнее. Тем не менее, такое ощущение возникает постоянно, и поэтому шахматы настолько эмоциональная игра.

Что такое вообще ум и насколько он связан с шахматами? Я считаю, что мозг устроен примерно как любая другая мышца. Если постоянно ходить в фитнес-клуб и делать жим, у вас будут сильные бицепсы. А если постоянно тренировать мозг, то он станет лучше работать и вы станете умнее. Шахматы – это тренировка мозга.

Если вы будете, например, час в день решать математические задачи – эффект будет примерно тот же. Просто в шахматах есть игровой элемент, они интереснее.

Человек, который на профессиональном уровне играет в шахматы, по определению не может быть, извините, совсем тупым. Если ты каждый день прокачиваешь какую-то мышцу, в данном случае – мозг, она по-любому будет в тонусе.

– Вы можете назвать себя разносторонним человеком?

– У меня был приятель, который подобрал очень точное слово – «любопытный». Мне кажется, в жизни самое главное – оставаться любопытным человеком.

Мы по своей природе склонны заниматься двумя-тремя вещами, а всем остальным мало интересоваться. Это, опять, не хорошо и не плохо, но я устроен не так. Мне многое интересно, из самых разных областей. Я могу послушать лекции по квантовой физике или философии, сходить на концерт классической музыки, посмотреть футбол...

Мозг привык впитывать и обрабатывать информацию на неплохом уровне. Не скажу, что я громадный знаток в какой-то еще области помимо шахмат. Но во многих областях мои знания выше среднего уровня, – рассказал 14-й чемпион мира по шахматам.

Крамник: большой разговор о читерстве, «тупых» шахматистах и жизни в Швейцарии