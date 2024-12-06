⚡️ Кубок мира. Жаклен выиграл спринт, Самуэльссон – 2-й, Наврат – 3-й, Йоханнес Бо – 5-й

Эмильен Жаклен победил в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти.

Кубок мира по биатлону-2024/25 1-й этап Контиолахти, Финляндия Мужчины Спринт 1. Эмильен Жаклен (Франция) – 23.03,1 (0) 2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 18,9 (1) 3. Филипп Наврат (Германия) – 25,1 (0) 4. Кэмпбелл Райт (США) – 29,1 (0) 5. Йоханнес Бо (Норвегия) – 51,0 (2) 6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 54,7 (1) 7. Тарьей Бо (Норвегия) – 57,1 (1) 8. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 58,6 (2) 9. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 59,6 (1) 10. Антонин Гигонна (Франция) – 1.07,7 (1) 11. Эрик Перро (Франция) – 1.07,8 (1) 12. Дидье Бьона (Италия) – 1.10,5 (1) 13. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.12,6 (2) 14. Виталий Мандзын (Украина) – 1.12,7 (0) 15. Антон Дудченко (Украина) – 1.14,7 (0)... 23. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 1.23,0 (3)... 27. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.29,5 (3)... 30. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.33,7 (3)... 61. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 2.27,3 (2) Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти