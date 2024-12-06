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⚡️ Кубок мира. Жаклен выиграл спринт, Самуэльссон – 2-й, Наврат – 3-й, Йоханнес Бо – 5-й

Эмильен Жаклен победил в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти.

Кубок мира по биатлону-2024/25

1-й этап

Контиолахти, Финляндия

Мужчины

Спринт

1. Эмильен Жаклен (Франция) – 23.03,1 (0)

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 18,9 (1)

3. Филипп Наврат (Германия) – 25,1 (0)

4. Кэмпбелл Райт (США) – 29,1 (0)

5. Йоханнес Бо (Норвегия) – 51,0 (2)

6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 54,7 (1)

7. Тарьей Бо (Норвегия) – 57,1 (1)

8. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 58,6 (2)

9. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 59,6 (1)

10. Антонин Гигонна (Франция) – 1.07,7 (1)

11. Эрик Перро (Франция) – 1.07,8 (1)

12. Дидье Бьона (Италия) – 1.10,5 (1)

13. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.12,6 (2)

14. Виталий Мандзын (Украина) – 1.12,7 (0)

15. Антон Дудченко (Украина) – 1.14,7 (0)...

23. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 1.23,0 (3)...

27. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.29,5 (3)...

30. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.33,7 (3)...

61. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 2.27,3 (2)

Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoКубок мира по биатлону
результаты
logoКонтиолахти
спринт
logoЮстус Штрелов
logoЛукас Хофер
logoСимон Эдер
logoЙоханнес Дале-Шевдал
logoЯков Фак
Эндре Стремсхайм
logoВетле Шостад Кристиансен
logoМартин Понсилуома
logoсборная Австрии
logoсборная Швеции
logoЙеспер Нелин
logoсборная Германии
logoСебастьян Самуэльссон
logoЙоханнес Кюн
logoФилипп Хорн
logoЭрик Перро
logoсборная Норвегии
logoсборная Словении
Вебьорн Сорум
logoЙоханнес Бо
logoКентен Фийон-Майе
Данило Ритмюллер
logoЭмильен Жаклен
logoАндрей Расторгуев
logoсборная Латвии
logoФилипп Наврат
logoсборная Франции
logoТарьей Бо
logoТоммазо Джакомель
logoсборная Италии по биатлону
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoФабьен Клод
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