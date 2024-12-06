⚡️ Кубок мира. Жаклен выиграл спринт, Самуэльссон – 2-й, Наврат – 3-й, Йоханнес Бо – 5-й
Кубок мира по биатлону-2024/25
1-й этап
Контиолахти, Финляндия
Мужчины
Спринт
1. Эмильен Жаклен (Франция) – 23.03,1 (0)
2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 18,9 (1)
3. Филипп Наврат (Германия) – 25,1 (0)
4. Кэмпбелл Райт (США) – 29,1 (0)
5. Йоханнес Бо (Норвегия) – 51,0 (2)
6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 54,7 (1)
7. Тарьей Бо (Норвегия) – 57,1 (1)
8. Вебьорн Сорум (Норвегия) – 58,6 (2)
9. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 59,6 (1)
10. Антонин Гигонна (Франция) – 1.07,7 (1)
11. Эрик Перро (Франция) – 1.07,8 (1)
12. Дидье Бьона (Италия) – 1.10,5 (1)
13. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.12,6 (2)
14. Виталий Мандзын (Украина) – 1.12,7 (0)
15. Антон Дудченко (Украина) – 1.14,7 (0)...
23. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 1.23,0 (3)...
27. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.29,5 (3)...
30. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.33,7 (3)...
61. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 2.27,3 (2)
Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти
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