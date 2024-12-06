Дегтярев будет единственным кандидатом на пост президента Олимпийского комитета России

Михаил Дегтярев будет единственным кандидатом на пост президента ОКР.

Об этом сообщила пресс-служба Олимпийского комитета России.

«В соответствии со статьей 12.7 Устава ОКР Исполком ОКР включил Михаила Владимировича Дегтярева в список для избрания на должность Президента Олимпийского комитета России. Ранее соответствующие обращения поступили от 33-х членов ОКР. Других кандидатур выдвинуто не было.

Члены Исполкома также ознакомились с проектом Положения о порядке проведения выборов на руководящие должности ОКР, членов Исполкома ОКР и членов контрольно-ревизионной комиссии ОКР в рамках Олимпийского собрания, которое пройдет 13 декабря в Москве», – говорится в сообщении пресс-службы организации.

Президент ОКР избирается тайным голосованием сроком на четыре года с возможностью переизбрания. Если на должность главы организации выдвинут один кандидат, собрание может принять решение о проведении открытого голосования. Избранным считается кандидат, набравший более половины голосов.

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