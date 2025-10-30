«Ливерпуль» проиграл 6 матчей с 27 сентября – больше всех среди клубов топ-лиг

«Ливерпуль» – худшая команда в топ-лигах за последний месяц.

Мерсисайдцы с 27 сентября одержали лишь одну победу – над «Айнтрахтом» (5:1) в Лиге чемпионов. Также они потерпели шесть поражений в различных турнирах.

Ни один другой клуб в пяти ведущих европейских чемпионатах не проиграл шесть раз за это время.

Дальше «Ливерпуль » встретится с «Астон Виллой», «Реалом» и «Манчестер Сити».