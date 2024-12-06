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❄️ Кубок России. Смольский победил в спринте, Латыпов – 2-й, Серохвостов – 3-й

Белорусский биатлонист Антон Смольский победил в спринте на Кубке России.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2024/25

2-й этап

Ханты-Мансийск

Спринт

Мужчины

1. Антон Смольский (Беларусь) – 23.37,8 (0)

2. Эдуард Латыпов – 0,3 (0)

3. Даниил Серохвостов – 1,7 (2)

4. Александр Поварницын – 27,2 (1)

5. Кирилл Бажин – 31,1 (0)

6. Виктор Плицев – 31,2 (0)

7. Никита Поршнев – 34,0 (1)

8. Ильназ Мухамедзянов – 46,8 (0)

9. Антон Бабиков – 50,0 (1)

10. Даниил Усов – 50,2 (0)

11. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 52,2 (2)

12. Иван Колотов – 52,6 (2)

13. Максим Цветков – 1.00,5 (1)

14. Евгений Сидоров – 1.00,6 (1)

15. Павел Ляшок – 1.02,4 (0)...

20. Александр Логинов – 1.16,5 (3)

Расписание трансляций второго этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoКубок России
спринт
результаты
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logoМаксим Цветков
logoАлександр Логинов
Роман Еремин
Виктор Плицев
logoДаниил Серохвостов
Иван Колотов
Ильназ Мухамедзянов
logoНикита Поршнев
Даниил Усов
Михаил Бурундуков
Евгений Емерхонов
Дмитрий Иванов
Алексей Зубарев
logoЭдуард Латыпов
logoАлександр Поварницын
Иван Тулатин
Кирилл Бажин
logoКарим Халили
logoАнтон Бабиков
Денис Иродов
Роман Сурнев
logoНикита Лобастов
Евгений Сидоров
Антон Смольский
logoДмитрий Лазовский
Андрей Вьюхин
Алексей Вагин
logoКирилл Стрельцов
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