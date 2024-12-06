❄️ Кубок России. Смольский победил в спринте, Латыпов – 2-й, Серохвостов – 3-й
Белорусский биатлонист Антон Смольский победил в спринте на Кубке России.
Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2024/25
2-й этап
Ханты-Мансийск
Спринт
Мужчины
1. Антон Смольский (Беларусь) – 23.37,8 (0)
2. Эдуард Латыпов – 0,3 (0)
3. Даниил Серохвостов – 1,7 (2)
4. Александр Поварницын – 27,2 (1)
5. Кирилл Бажин – 31,1 (0)
6. Виктор Плицев – 31,2 (0)
7. Никита Поршнев – 34,0 (1)
8. Ильназ Мухамедзянов – 46,8 (0)
9. Антон Бабиков – 50,0 (1)
10. Даниил Усов – 50,2 (0)
11. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 52,2 (2)
12. Иван Колотов – 52,6 (2)
13. Максим Цветков – 1.00,5 (1)
14. Евгений Сидоров – 1.00,6 (1)
15. Павел Ляшок – 1.02,4 (0)...
20. Александр Логинов – 1.16,5 (3)
Расписание трансляций второго этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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