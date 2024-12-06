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Каманцев рассказал Федорищеву о практике дачи взяток судьям в российском футболе. Губернатор Самарской области сообщил об этом полиции (Baza)

Павел Каманцев рассказал Вячеславу Федорищеву о практике дачи взяток судьям.

Об этом губернатор Самарской области сообщил в своем заявлении в полицию, передает телеграм-канал Baza.

По предварительным данным, именно после разговора с председателем судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Федорищев решил обратиться в правоохранительные органы.

Согласно его показаниям, ситуация начала проясняться после встречи Дмитрия Кондратова (он тогда рассматривался на пост генерального директора «Крыльев Советов») с действующим руководством самарского клуба. Якобы на этой встрече Кондратов также увидел несоответствие в отчетных документах, после чего довел полученную информацию до Федорищева.

По данным «Базы», встреча происходила 6 ноября, таким образом, Федорищев к тому времени уже знал о долге (по его словам, он получил информацию «пару месяцев назад»).

В тот же день Федорищев позвал на встречу Павла Каманцева. На ней также присутствовали еще несколько человек, в том числе Кондратов, а также советник Федорищева Дмитрий Яковлев и директор благотворительного фонда «Служение людям» Тархан Джабраилов.

Согласно показаниям Федорищева, во время встречи Каманцев и рассказал о существующей в российском футболе коррупции и практике дачи взяток судьям. При этом, как якобы сказал Каманцев, футбольный союз пытается бороться с этой практикой, но делать это очень тяжело. Один из участников встречи подтвердил, что трудно «поймать кого-то за руку».

По словам источника, в первоначальном проекте письма Федорищева в МВД и прокуратуру было написано, что «Каманцев пояснил, что подобных практик (взятках судьям) в российском футболе нет», однако позже этот абзац был изменен.

«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн в год. Бомба от губернатора Самарской области 😳😳😳

Губернатор Самарской области пошел против предшественника и агентов: запросил проверку сделок Андреева и Трабукки

Самарский губернатор против российского футбола. Только главное – коротко

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Baza
Вячеслав Федорищев
logoсудьи
Павел Каманцев
logoКрылья Советов
logoРФС
logoпремьер-лига Россия
ЭСК РФС
Дмитрий Кондратов
происшествия
деньги
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