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⚡️ Финал Гран-при. Хазе и Володин победили, Миура и Кихара – 2-е, Метелкина и Берулава – 3-и

Хазе и Володин победили в соревнованиях спортивных пар в финале Гран-при.

Финал Гран-при по фигурному катанию

Гренобль, Франция

Пары

Итоговое положение

1. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 218,10

2. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 206,71

3. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 205,78

4. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 200,06

5. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 198,26

6. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 181,52

Произвольная программа

1. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 141,38

2. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 133,52

3. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 130,44

4. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 129,57

5. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 129,35

6. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 115,72

Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Гренобле: там выступят Малинин, Кагияма, Сакамото, Чок и Бейтс

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoГран-при
Элли Кам
Лука Берулава
logoсборная США
Никколо Мачии
Минерва Фабьен Хазе
logoсборная Германии
сборная Грузии
logoсборная Японии
Никита Володин
Филиппо Амброзини
Дэнни О’Ши
logoФинал Гран-при по фигурному катанию
logoсборная Италии по фигурному катанию
результаты
Рюичи Кихара
пары
Анастасия Метелкина
Сара Конти
Рику Миура
Ребекка Гиларди
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