⚡️ Финал Гран-при. Хазе и Володин победили, Миура и Кихара – 2-е, Метелкина и Берулава – 3-и
Финал Гран-при по фигурному катанию
Гренобль, Франция
Пары
Итоговое положение
1. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 218,10
2. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 206,71
3. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 205,78
4. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 200,06
5. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 198,26
6. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 181,52
Произвольная программа
1. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 141,38
2. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 133,52
3. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 130,44
4. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 129,57
5. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 129,35
6. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 115,72
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Гренобле: там выступят Малинин, Кагияма, Сакамото, Чок и Бейтс
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий