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«Рейнджерс» обменяли Трубу в «Анахайм» на Вааканайнена и драфт-пик

Защитник Джейк Труба стал игроком «Анахайма».

«Рейнджерс» объявили об обмене игрока в «Дакс». Взамен клуб получил защитника Урхо Вааканайнена и выбор в четвертом раунде драфта-2025

В нынешнем сезоне Джейк Труба сыграл 24 матча и набрал 6 (0+6) очков при полезности «минус 3». Срок соглашения игрока с окладом 8 млн долларов в год рассчитан до конца сезона-2025/26.

На счету Вааканайнена 1 передача в 5 матчах НХЛ. Срок его контракта с кэпхитом 1,1 млн долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Рейнджерс»
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