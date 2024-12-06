ФИФА наложила на ЦСКА трансферный бан на три окна – до лета 2026 года. «Химки» и «Кубань» тоже наказаны

ФИФА запретила ЦСКА совершать трансферы.

Российскому клубу запрещено регистрировать футболистов до лета 2026 года.

Кроме того, запрет на заявку игроков наложен на «Химки » и «Кубань ».

Начало бана ЦСКА отсчитывается с 14 ноября, «Химок» – с 15 ноября, «Кубани» – с 12 июля.

ЦСКА и «Химкам» запрещено регистрировать игроков в следующие три трансферных окна, «Кубани» – до дальнейшего уведомления.

Отметим, что «до дальнейшего уведомления» трансферный бан накладывался на «Анжи» с марта 2020 года до июня 2022-го.

Скриншот: fifa.com