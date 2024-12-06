Каманцева опросили в МВД после слов губернатора Самарской области о коррупции в российском футболе (РБК)

Павла Каманцева опросили в МВД.

В управлении МВД по Самарской области опросили председателя судейского комитета и главу экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС) Павла Каманцева в рамках доследственной проверки, проводимой после заявления главы Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе, сообщает «РБК Спорт».

Опросить Каманцева решили в том числе из-за его слов о коррупции в российском футболе во время разговора с Федорищевым.

В ходе одной из бесед с главой ЭСК самарский губернатор задал вопрос Каманцеву о существовании коррупции в российском футболе. Каманцев ответил положительно , но подчеркнул, что доказательств этому не имеет.

Каманцев заявил, что в ходе обсуждения информации, которую губернатор получил из клуба, Федорищев спросил его, верит ли он в то, что это может быть правдой.

«Я ответил, что может, у нас также бывают подозрения, мы регулярно проводим проверки при наличии сигналов.

Уголовное дело против «Чайки » показало, что коррупция возможна, но РФС прикладывает максимальные усилия, чтобы ее искоренить.

По итогу мы договорились о совместной работе и координации», – сказал Каманцев.

«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн в год. Бомба от губернатора Самарской области 😳😳😳

Губернатор Самарской области пошел против предшественника и агентов: запросил проверку сделок Андреева и Трабукки

Самарский губернатор против российского футбола. Только главное – коротко