Каманцева опросили в МВД после слов губернатора Самарской области о коррупции в российском футболе (РБК)
В управлении МВД по Самарской области опросили председателя судейского комитета и главу экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС) Павла Каманцева в рамках доследственной проверки, проводимой после заявления главы Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе, сообщает «РБК Спорт».
Опросить Каманцева решили в том числе из-за его слов о коррупции в российском футболе во время разговора с Федорищевым.
В ходе одной из бесед с главой ЭСК самарский губернатор задал вопрос Каманцеву о существовании коррупции в российском футболе. Каманцев ответил положительно, но подчеркнул, что доказательств этому не имеет.
Каманцев заявил, что в ходе обсуждения информации, которую губернатор получил из клуба, Федорищев спросил его, верит ли он в то, что это может быть правдой.
«Я ответил, что может, у нас также бывают подозрения, мы регулярно проводим проверки при наличии сигналов.
Уголовное дело против «Чайки» показало, что коррупция возможна, но РФС прикладывает максимальные усилия, чтобы ее искоренить.
По итогу мы договорились о совместной работе и координации», – сказал Каманцев.
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