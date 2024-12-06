Нагучев о словах Карпина и Дзюбы про комментаторов: «Люди играли и считают, что футбол принадлежит им. Как будто мы посягнули на святое, но это не так»

Роман Нагучев высказался о негативном фоне после заявлений в адрес комментаторов.

Ранее комментаторов критиковали Валерий Карпин и Артем Дзюба.

«Мне кажется, фон не стал негативным. Он стал радикализированным из-за того, кто об этом говорит.

Например, Валерий Карпин – он в принципе человек очень нервный. Такой, знаете, всегда на взводе. И, конечно, он так говорит, когда это делает эмоционально – есть впечатление, что он чем-то недоволен.

Но это не совсем так. Он недавно был на «РБ» и сформулировал свою же мысль, только более спокойно. И она уже выглядит иначе.

Артем Дзюба – все, что говорит, выглядит безумно. Как будто ты имеешь дело с ребенком. И ты такой: «Ну, пусть говорит, скоро заснет, все будет нормально». И в этом тоже ничего такого нет – просто свойство личности.

Но поскольку это делают самые популярные люди в стране, ты начинаешь это применять к себе и такой: «Я тоже недоволен комментаторами!»

А если бы они сказали, что мы видим футбол просто в разных ракурсах? Если бы любой из них в той же самой обертке сказал то же самое, то этого ничего бы не было.

Но поскольку это говорят люди, которые играли в футбол и считают, что футбол принадлежит им глобально, то это выглядит так, что мы будто посягнули на святое, и все, на что мы имеем право – просто произносить фамилии футболистов и в конце попрощаться. Но это же не так», – сказал комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев .