Гласнер о 3:0 с «Ливерпулем»: «Не знаю, как часто удается трижды за 3 месяца обыграть чемпионов. Хороший матч «Пэлас», но не из лучших – понадобилось 15 минут, чтобы войти в игру»
В матче 1/8 финала Кубка английской лиги «Кристал Пэлас» победил на выезде со счетом 3:0.
«Хорошая победа. Нам потребовалось 15 минут, чтобы войти в игру – мы хорошо справились, забили красивые голы и контролировали ход игры. Не знаю, насколько часто удается сыграть с чемпионами три раза за три месяца и трижды победить. Так что надо отдать должное игрокам.
Мы не знали, кого они выпустят. Энди Робертсон, Эндо, Керкез и чемпион мира Мак Аллистер. И, конечно, несколько молодых игроков. Рио Нгумоа уже показал, что умеет забивать.
Первые 15 минут мы играли не так хорошо, было ощущение, что мы все еще в гостиничных номерах. Постепенно мы включились в игру, забили красивые голы. Хорошее выступление, но не из лучших», – сказал главный тренер «Кристал Пэлас».