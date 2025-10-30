Гласнер о 3:0 с «Ливерпулем»: «Не знаю, как часто удается трижды за 3 месяца обыграть чемпионов. Хороший матч «Пэлас», но не из лучших – понадобилось 15 минут, чтобы войти в игру»

Оливер Гласнер прокомментировал победу «Кристал Пэлас» над «Ливерпулем».

В матче 1/8 финала Кубка английской лиги «Кристал Пэлас» победил на выезде со счетом 3:0.

«Хорошая победа. Нам потребовалось 15 минут, чтобы войти в игру – мы хорошо справились, забили красивые голы и контролировали ход игры. Не знаю, насколько часто удается сыграть с чемпионами три раза за три месяца и трижды победить. Так что надо отдать должное игрокам.

Мы не знали, кого они выпустят. Энди Робертсон , Эндо , Керкез и чемпион мира Мак Аллистер. И, конечно, несколько молодых игроков. Рио Нгумоа уже показал, что умеет забивать.

Первые 15 минут мы играли не так хорошо, было ощущение, что мы все еще в гостиничных номерах. Постепенно мы включились в игру, забили красивые голы. Хорошее выступление, но не из лучших», – сказал главный тренер «Кристал Пэлас ».