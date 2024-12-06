Трансферный бан на ЦСКА наложен из-за невыплаты 3 млн евро «Херенвену» за Эджуке. Армейцы не смогли перевести деньги из-за санкций («Первый спорт»)

Стала известна причина трансферного бана ЦСКА.

ФИФА запретила московскому клубу совершать трансферы до лета 2026 года.

Как сообщает «Первый спорт», трансферный бан на ЦСКА наложен из-за невыплаты последнего транша «Херенвену » за Чидеру Эджуке в размере 3 млн евро.

Армейцы не могут перевести деньги из-за санкций. Эджуке перешел в московский клуб летом 2020 года за 11,5 млн евро. В июле 2024-го он ушел как свободный агент в «Севилью».

Утверждается, что ЦСКА просил «Вест Хэм » перевести в «Херенвен» часть долга армейцам за трансфер Николы Влашича , но англичане отказались. Хорват был куплен у ЦСКА клубом АПЛ за 30 миллионов евро в августе 2021 года.