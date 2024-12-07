Панарин набрал 2+1 с «Питтсбургом» и стал 1-й звездой матча. У него 15+17 в 25 играх
Артемий Панарин набрал 2+1 с «Питтсбургом» и стал первой звездой матча.
Форвард «Рейнджерс» сделал дубль и результативную передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Пингвинс» (4:2).
На счету 33-летнего россиянина 32 (15+17) очка в 25 играх в текущем сезоне при полезности «минус 1».
Сегодня Панарин (20:52, 4:09 – в большинстве, «+2») реализовал 2 броска в створ из 3 (еще 2 – не в створ), а также получил малый штраф.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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