Панарин набрал 2+1 с «Питтсбургом» и стал 1-й звездой матча. У него 15+17 в 25 играх

Артемий Панарин набрал 2+1 с «Питтсбургом» и стал первой звездой матча.

Форвард «Рейнджерс » сделал дубль и результативную передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Пингвинс» (4:2).

На счету 33-летнего россиянина 32 (15+17) очка в 25 играх в текущем сезоне при полезности «минус 1».

Сегодня Панарин (20:52, 4:09 – в большинстве, «+2») реализовал 2 броска в створ из 3 (еще 2 – не в створ), а также получил малый штраф.