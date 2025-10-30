«Ливерпуль» пропустил в 10 матчах подряд – такого не было с 2019 года

«Ливерпуль» пропустил в каждом из последних 10 матчей.

Команда Арне Слота была разгромлена «Кристал Пэлас » (0:3) в Кубке английской лиги.

Последняя сухая игра у мерсисайдцев была 14 сентября. С тех пор они пропустили в 10 матчах подряд – такой серии не было с 2019 года (тогда было 11 игр).

За последние шесть с половиной недель «красным» забили в общей сложности 18 голов.

Далее «Ливерпуль » встретится с «Астон Виллой», «Реалом» и «Манчестер Сити».