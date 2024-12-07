Панарин вошел в топ-10 лучших российских бомбардиров в истории НХЛ – 813 очков в 697 играх. Он обогнал Гончара, до Козлова – 40 баллов

Артемий Панарин вошел в топ-10 лучших российских бомбардиров в истории НХЛ.

Форвард «Рейнджерс » набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (4:2).

На счету 33-летнего россиянина 32 (15+17) очка в 25 играх в текущем сезоне при полезности «минус 1».

За карьеру в рамках регулярок – 813 (280+533) баллов в 697 играх.

Панарин вышел на 10-е место в списке лучших российских бомбардиров в истории лиги, обогнав Сергея Гончара (811 очков в 1301 игре).

Больше 1000 очков в лиге набрали 5 россиян – Александр Овечкин («Вашингтон», 1575 в 1444), Евгений Малкин («Питтсбург», 1320 в 1173), Сергей Федоров (1179 в 1248), Александр Могильный (1032 в 990) и Алексей Ковалев (1029 в 1316).

Также в топ-10 входят Павел Дацюк (918 в 953), Никита Кучеров («Тампа», 907 в 747), Илья Ковальчук (876 в 926) и Вячеслав Козлов (853 в 1182).