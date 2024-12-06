«Ман Сити» следит за Батраковым с прошлого года (Legalbet)
По информации Legalbet, 19-летний полузащитник «Локомотива» попал в сферу интересов чемпионов Англии.
Скауты «горожан» следят за Батраковым с прошлого года. По данным источника, селекция «Сити» впечатлена статистикой футболиста в нынешнем сезоне, учитывая его возраст. В клубе продолжают собирать данные по футболисту.
В связи с санкциями «Ман Сити» может договориться о переходе Батракова в один из клубов City Football Group, а после арендовать его с правом выкупа.
Алексей Батраков – воспитанник «Локомотива». Игрок дебютировал за основную команду железнодорожников в марте. В текущем сезоне Батраков забил 10 голов и отдал 6 результативных передач в 16 матчах Мир РПЛ.
Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает игрока в 5 млн евро.
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