  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Аль-Иттихад» оторвался от «Аль-Насра» на 11 очков после 13 туров. Команда Роналду идет 4-й, у нее 2 победы в 6 последних матчах лиги
41

«Аль-Иттихад» оторвался от «Аль-Насра» на 11 очков после 13 туров. Команда Роналду идет 4-й, у нее 2 победы в 6 последних матчах лиги

«Аль-Иттихад» оторвался от «Аль-Насра» на 11 очков в саудовской лиге.

В пятницу «Аль-Иттихад» обыграл «Аль-Наср» со счетом 2:1 и с 36 очками по-прежнему идет первым после 13 матчей. У команды, за которую выступает Криштиану Роналду, на 11 баллов меньше, она идет на 4-м месте.

Второе место занимает «Аль-Хилаль» (31 очко в 12 матчах), третьей идет «Аль-Кадисия» (28 баллов в 13 играх).

Кроме того, у «Аль-Насра» лишь 2 победы в 6 последних матчах чемпионата.

Опубликовано: Sports
logoАль-Иттихад Джидда
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoКриштиану Роналду
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoАль-Кадисия
logoАль-Хилаль
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Роналду забил 916-й гол в карьере – «Аль-Иттихаду». У него 8 мячей в 5 последних матчах
61сегодня, 18:27
Бензема набрал 700-е очко по «гол+пас» в матче с «Аль-Иттифаком»
530 ноября, 16:44
У Бензема 9 голов в 9 матчах – он догнал Роналду в списке бомбардиров саудовской Лиги. У Митровича – 13 мячей
4130 ноября, 16:00
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Аталанта» – «Милан». 1:0 – де Кетеларе забил! Онлайн-трансляция
1410 минут назадLive
Роналду после 1:2 с «Аль-Иттихадом»: «Мы вернемся сильнее»
1322 минуты назад
Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Аталанты», «Интер» победил «Парму»
3222 минуты назадLive
Сафонов остался в запасе на второй матч «ПСЖ» подряд после ошибки в игре с «Баварией»
2334 минуты назад
Угальде об РПЛ и Эредивизи: «Для форвардов в России сложнее, больше борьбы. Конкуренция тоже выше: 6 ведущих клубов стремятся взять титул, остальные бьются в каждой игре»
438 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду проиграл «Аль-Иттихаду» Бензема
41сегодня, 18:57
Александр Мостовой: «Зидан был выше меня. Не по всем показателям, но по многим. Но на период во Франции я был сильнее – потому что мы его «Бордо» два раза обыграли»
66сегодня, 18:53
Мбаппе пообщался с несколькими игроками «Реала» после поражения от «Атлетика». Команде понравилась реакция француза и его пост в соцсетях, в нем видят потенциал лидера (As)
19сегодня, 18:52
Угальде о «Спартаке»: «От Станковича исходит страсть к победам. Она как постоянное напоминание, что мы все здесь для завоевания трофеев»
6сегодня, 18:44
Роналду забил 916-й гол в карьере – «Аль-Иттихаду». У него 8 мячей в 5 последних матчах
61сегодня, 18:27
Ко всем новостям
Последние новости
Каррагер о Тренте: «Посоветовал бы подписать контракт с реалистичными отступными. «Ливерпуль» бы получил деньги, а Трента запомнили бы как величайшего правого защитника клуба»
42 секунды назад
«Осер» – «ПСЖ». Сафонов в запасе. Онлайн-трансляция
36 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Сельта» принимает «Мальорку», «Барса» и «Реал» проведут матчи в субботу
27 минут назадLive
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Осера», «Монако» Головина и «Гавр» Кузяева проведут матчи в субботу
37 минут назадLive
Срджан Бабич: «У меня есть новогоднее желание: стать чемпионом со «Спартаком»
212 минут назад
Роднина о коррупции в судействе: «РФС нужно работать – чистить федерацию, судейские кадры, наказывать спортсменов, тренеров»
323 минуты назад
Чемпионат Германии. «Штутгарт» принимает «Унион», «Бавария», «Байер» и «Боруссия» Дортмунд сыграют в субботу
37 минут назадLive
«Интер» дома обыграл «Парму» – 3:1. Димарко, Барелла, Тюрам забили в чужие, Дармиан – в свои
3744 минуты назад
«Интер» не проигрывает 13 матчей подряд после 1:2 от от «Милана»: 11 побед, 2 ничьих. Дальше – «Байер»
344 минуты назад
Андрей Канчельскис: «Спартак» займет свое 4-е место, ничего нового! Будут искать оправдания в конце сезона»
1050 минут назад