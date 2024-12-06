«Аль-Иттихад» оторвался от «Аль-Насра» на 11 очков после 13 туров. Команда Роналду идет 4-й, у нее 2 победы в 6 последних матчах лиги
«Аль-Иттихад» оторвался от «Аль-Насра» на 11 очков в саудовской лиге.
В пятницу «Аль-Иттихад» обыграл «Аль-Наср» со счетом 2:1 и с 36 очками по-прежнему идет первым после 13 матчей. У команды, за которую выступает Криштиану Роналду, на 11 баллов меньше, она идет на 4-м месте.
Второе место занимает «Аль-Хилаль» (31 очко в 12 матчах), третьей идет «Аль-Кадисия» (28 баллов в 13 играх).
Кроме того, у «Аль-Насра» лишь 2 победы в 6 последних матчах чемпионата.
Опубликовано: Sports
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