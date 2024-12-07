«Вашингтон» выиграл 8 подряд матчей в гостях и обновил клубный рекорд. «Кэпиталс» лидируют в таблице Востока

«Вашингтон» выиграл 8 подряд матчей в гостях и обновил клубный рекорд.

«Кэпиталс» обыграли «Торонто » (3:1) в регулярного чемпионата НХЛ .

Команда под руководством Спенсера Карбери выиграла 10 гостевых матчей в сезоне из 12 и 8 подряд (новый рекорд клуба).

Прежнее достижение (7 побед подряд в выездных играх) было установлено в сезоне-2022/23. Серии из 6 гостевых побед подряд «столичные» выдавали в сезонах-1983/84 и 2010/11.

«Вашингтон » набрал 38 очков в 26 играх и возглавляет таблицу Восточной конференции, опережая «Нью-Джерси» (38 в 29) по проценту набранных очков.