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  • «Барса» выплатила Негрейре почти на миллион евро больше – 8,4 млн, согласно новому отчету Гражданской гвардии. Было 135 транзакций с 2003 по 2018 годы, платежи «объективно доказаны»
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«Барса» выплатила Негрейре почти на миллион евро больше – 8,4 млн, согласно новому отчету Гражданской гвардии. Было 135 транзакций с 2003 по 2018 годы, платежи «объективно доказаны»

«Барса» выплатила Негрейре почти на миллион евро больше, чем заявлялось ранее.

Как сообщает As со ссылкой на La Razón, в новом отчете Гражданской гвардии увеличена сумма, которую бывший вице-президент Технического комитета судей получил от «Барселоны». Изначально эта сумма оценивалась в 7,5 миллионов евро, но согласно новым данным она составляет 8 389 599,73 евро.

В отчете указано, что «деньги выводились в виде чеков и снятия наличных. Это было преднамеренное и мошенническое намерение получить необоснованную выгоду».

Гражданская гвардия заключила, что указанная сумма была переведена в 135 транзакциях в период с 2003 по 2018 годы. Эти платежи «объективно доказаны».

В докладе ставится под сомнение беспристрастность судей в течение всего периода, когда Негрейра получал деньги от «Барселоны»: «Негрейра использовал Хосе Мартинеса Альфонсо, заместителя председателя Технического комитета судей, в качестве финансового посредника. Это ставит под вопрос прозрачность финансовой деятельности и, кроме того, подрывает беспристрастность проводимых судейских оценок», – утверждается в отчете.

«Тот факт, что «Барселона» выплачивала деньги вице-президенту Технического комитета судей под предлогом обеспечения нейтральности решений этого органа, тогда как он обязан принимать решения независимо, не оправдывает подобные платежи. Клуб, участвующий в спортивных соревнованиях, не должен платить за гарантии такой нейтральности», – говорится в заключении.

«Барсе» предъявили обвинения по делу Негрейры. Спуск в Сегунду и бан в еврокубках среди возможных санкций

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
Хосе Мария Энрикес Негрейра
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