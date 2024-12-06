Месси признан игроком сезона в МЛС. У Лео 21+11 за «Интер Майами» в чемпионате

Лионель Месси признан самым ценным игроком сезона в МЛС.

Нападающий стал лидером чемпионата, набрав 21+11 очков по системе «гол+пас», несмотря на то, что пропустил ряд матчей из-за травм и участия в Кубке Америки.

Кроме того, аргентинец в среднем достигал отметки в 2,18 результативных действий за 90 минут, что является рекордом МЛС . Он также забивал или ассистировал в 15 матчах, забив больше одного гола в 11 из них.

«Интер Майами » проиграл только один матч регулярного сезона с Месси в составе, в среднем забивая 2,68 гола за игру. Кроме того, «Интер» стал первой командой, одержавшей не менее 11 побед дома и на выезде (не считая серии пенальти).