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Миска, Ружичка, Гальченюк, Петан, Хмелевски и Спунер – в сборной легионеров КХЛ на Кубок Первого канала

КХЛ объявила состав сборной легионеров на Кубок Первого канала.

Турнир пройдет с 12 по 15 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. В нем также примут участие сборные Казахстана и Беларуси и «Россия 25».

ВратариХантер Миска («Динамо» Москва), Патрик Рыбар («Спартак»), Джереми Смит («Куньлунь»);

Защитники: Джош Брук, Николас Мелош (оба – «Динамо» Минск), Джесси Грэм («Сочи»), Райан Меркли («Авангард»), Митчелл Миллер («Ак Барс»), Робин Пресс («Металлург»), Дин Стюарт («Витязь»), Колби Уильямс (ЦСКА), Маркус Филлипс («Торпедо»), Михал Чайковски («Спартак»), Либор Шулак («Адмирал»);

Нападающие: Энди Андреофф («Сибирь»), Дерек Барак, Фредерик Готье (оба – «Витязь»), Уилл Биттен, Адам Ружичка (оба – «Спартак»), Алекс Гальченюк, Арно Дюрандо (оба – «Амур»), Ян Дрозг («Куньлунь»), Диллон Дюбе («Динамо» Минск), Ник Меркли («Автомобилист»), Ник Петан, Дмитрий Яшкин (оба – «Ак Барс»), Джек Родуолд, Джованни Фьоре (оба – «Адмирал»), Райан Спунер («Авангард»), Нэйтан Тодд, Саша Хмелевски (оба – «Салават Юлаев»).

Кравец и Тамбиев войдут в штаб сборной легионеров КХЛ на Кубке Первого канала

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
logoКХЛ
logoКубок Первого канала
logoДжош Брук
logoЛибор Шулак
logoАлекс Гальченюк
logoДжованни Фьоре
logoДжесси Грэм
logoМитчелл Миллер
logoРобин Пресс
logoМаркус Филлипс
logoНэйтан Тодд
logoРайан Меркли
logoДжереми Смит
logoКолби Уильямс
logoХантер Миска
logoДиллон Дюбе
logoПатрик Рыбар
logoНик Петан
logoФредерик Готье
logoДин Стюарт
logoЯн Дрозг
logoНиколас Мелош
logoСаша Хмелевски
logoРайан Спунер
logoМихал Чайковски
logoУилл Биттен
logoДерек Барак
logoАдам Ружичка
logoЭнди Андреофф
logoДмитрий Яшкин
logoНик Меркли
logoДжек Родуолд
logoАрно Дюрандо
logoСпартак
logoСочи
logoВитязь
logoТорпедо
logoДинамо Москва
logoАвтомобилист
logoМеталлург Мг
logoДинамо Минск
logoАк Барс
logoАдмирал
logoСибирь
logoАвангард
logoЦСКА
logoАмур
logoСалават Юлаев
СКА-Арена
сборная России U25
logoСборная Казахстана по хоккею
logoСборная Беларуси по хоккею
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