Миска, Ружичка, Гальченюк, Петан, Хмелевски и Спунер – в сборной легионеров КХЛ на Кубок Первого канала

КХЛ объявила состав сборной легионеров на Кубок Первого канала.

Турнир пройдет с 12 по 15 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. В нем также примут участие сборные Казахстана и Беларуси и «Россия 25».

Вратари : Хантер Миска («Динамо» Москва), Патрик Рыбар («Спартак»), Джереми Смит («Куньлунь»);

Защитники : Джош Брук, Николас Мелош (оба – «Динамо» Минск), Джесси Грэм («Сочи»), Райан Меркли («Авангард»), Митчелл Миллер («Ак Барс»), Робин Пресс («Металлург»), Дин Стюарт («Витязь»), Колби Уильямс (ЦСКА), Маркус Филлипс («Торпедо»), Михал Чайковски («Спартак»), Либор Шулак («Адмирал»);

Нападающие : Энди Андреофф («Сибирь»), Дерек Барак , Фредерик Готье (оба – «Витязь»), Уилл Биттен, Адам Ружичка (оба – «Спартак»), Алекс Гальченюк, Арно Дюрандо (оба – «Амур»), Ян Дрозг («Куньлунь»), Диллон Дюбе («Динамо» Минск), Ник Меркли («Автомобилист»), Ник Петан, Дмитрий Яшкин (оба – «Ак Барс»), Джек Родуолд, Джованни Фьоре (оба – «Адмирал»), Райан Спунер («Авангард»), Нэйтан Тодд, Саша Хмелевски (оба – «Салават Юлаев»).

Кравец и Тамбиев войдут в штаб сборной легионеров КХЛ на Кубке Первого канала