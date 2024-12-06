Миска, Ружичка, Гальченюк, Петан, Хмелевски и Спунер – в сборной легионеров КХЛ на Кубок Первого канала
Турнир пройдет с 12 по 15 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. В нем также примут участие сборные Казахстана и Беларуси и «Россия 25».
Вратари: Хантер Миска («Динамо» Москва), Патрик Рыбар («Спартак»), Джереми Смит («Куньлунь»);
Защитники: Джош Брук, Николас Мелош (оба – «Динамо» Минск), Джесси Грэм («Сочи»), Райан Меркли («Авангард»), Митчелл Миллер («Ак Барс»), Робин Пресс («Металлург»), Дин Стюарт («Витязь»), Колби Уильямс (ЦСКА), Маркус Филлипс («Торпедо»), Михал Чайковски («Спартак»), Либор Шулак («Адмирал»);
Нападающие: Энди Андреофф («Сибирь»), Дерек Барак, Фредерик Готье (оба – «Витязь»), Уилл Биттен, Адам Ружичка (оба – «Спартак»), Алекс Гальченюк, Арно Дюрандо (оба – «Амур»), Ян Дрозг («Куньлунь»), Диллон Дюбе («Динамо» Минск), Ник Меркли («Автомобилист»), Ник Петан, Дмитрий Яшкин (оба – «Ак Барс»), Джек Родуолд, Джованни Фьоре (оба – «Адмирал»), Райан Спунер («Авангард»), Нэйтан Тодд, Саша Хмелевски (оба – «Салават Юлаев»).
Кравец и Тамбиев войдут в штаб сборной легионеров КХЛ на Кубке Первого канала
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