НБА. «Бостон» примет «Милуоки», «Голден Стэйт» встретится с «Миннесотой» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся восемь матчей.

«Бостон» сыграет с «Милуоки» на своей площадке, «Голден Стэйт» примет «Миннесоту». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.