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  • Месси – лучший игрок XXI века по версии Goal. Роналду – 2-й, Хави – 3-й, Зидан – 5-й, Роналдиньо – 6-й, Буффон – 9-й, Мбаппе – 22-й
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Месси – лучший игрок XXI века по версии Goal. Роналду – 2-й, Хави – 3-й, Зидан – 5-й, Роналдиньо – 6-й, Буффон – 9-й, Мбаппе – 22-й

Лионель Месси – лучший игрок XXI века по версии Goal.

Сайт составил список из 25 лучших футболистов этого столетия. Аргентинец, выступавший за «Барселону», «ПСЖ» и «Интер» Майами, занял первое место.

25. Кевин де Брюйне

24. Уэйн Руни23. Кака22. Килиан Мбаппе21. Паоло Мальдини20. Икер Касильяс 19. Карим Бензема 18. Самюэль Это′О 17. Франческо Тотти 16. Тони Кроос 15. Андреа Пирло 14. Мануэль Нойер 13. Роберт Левандовски 12. Луис Суарес 11. Тьерри Анри 10. Серхио Рамос 9. Джанлуиджи Буффон 8. Серхио Бускетс 7. Лука Модрич 6. Роналдиньо

5. Зинедин Зидан 4. Андрес Иньеста 3. Хави 2. Криштиану Роналду

1. Лионель Месси.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
logoПСЖ
logoИнтер Майами
logoКилиан Мбаппе
logoКевин де Брюйне
logoУэйн Руни
logoИкер Касильяс
logoПаоло Мальдини
logoКарим Бензема
logoТони Кроос
logoФранческо Тотти
logoАндреа Пирло
logoЛуис Суарес
logoРоберт Левандовски
logoСерхио Рамос
logoМануэль Нойер
logoТьерри Анри
logoЛука Модрич
logoДжанлуиджи Буффон
logoЗинедин Зидан
logoКриштиану Роналду
logoЛионель Месси
logoЮвентус
logoпремьер-лига Англия
logoМилан
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