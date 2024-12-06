Месси – лучший игрок XXI века по версии Goal. Роналду – 2-й, Хави – 3-й, Зидан – 5-й, Роналдиньо – 6-й, Буффон – 9-й, Мбаппе – 22-й

Лионель Месси – лучший игрок XXI века по версии Goal.

Сайт составил список из 25 лучших футболистов этого столетия. Аргентинец, выступавший за «Барселону», «ПСЖ » и «Интер» Майами , занял первое место.

25. Кевин де Брюйне

24. Уэйн Руни 23. Кака 22. Килиан Мбаппе 21. Паоло Мальдини 20. Икер Касильяс 19. Карим Бензема 18. Самюэль Это′О 17. Франческо Тотти 16. Тони Кроос 15. Андреа Пирло 14. Мануэль Нойер 13. Роберт Левандовски 12. Луис Суарес 11. Тьерри Анри 10. Серхио Рамос 9. Джанлуиджи Буффон 8. Серхио Бускетс 7. Лука Модрич 6. Роналдиньо

5. Зинедин Зидан 4. Андрес Иньеста 3. Хави 2. Криштиану Роналду

1. Лионель Месси .