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Финал Гран-при. Малинин выиграл короткую программу, Кагияма – 2-й, Шайдоров – 3-й, Аймо – последний

Илья Малинин выиграл короткую программу в финале Гран-при.

Финал Гран-при по фигурному катанию

Гренобль, Франция

Мужчины

Короткая программа

1. Илья Малинин (США) – 105,43

2. Юма Кагияма (Япония) – 93,49

3. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 91,26

4. Шун Сато (Япония) – 86,28

5. Даниэль Грассль (Италия) – 81,76

6. Кевин Аймо (Франция) – 68,82

Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Гренобле: там выступят Малинин, Кагияма, Сакамото, Чок и Бейтс

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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Даниэль Грассль
Шун Сато
Юма Кагияма
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Михаил Шайдоров
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