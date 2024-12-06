Финал Гран-при. Малинин выиграл короткую программу, Кагияма – 2-й, Шайдоров – 3-й, Аймо – последний
Илья Малинин выиграл короткую программу в финале Гран-при.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Гренобль, Франция
Мужчины
Короткая программа
1. Илья Малинин (США) – 105,43
2. Юма Кагияма (Япония) – 93,49
3. Михаил Шайдоров (Казахстан) – 91,26
4. Шун Сато (Япония) – 86,28
5. Даниэль Грассль (Италия) – 81,76
6. Кевин Аймо (Франция) – 68,82
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Гренобле: там выступят Малинин, Кагияма, Сакамото, Чок и Бейтс
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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