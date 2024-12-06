ЦСКА о трансферном бане: «Этап в борьбе за справедливость. Он будет снят – нет проблем. Но не ожидаем иного исхода в деле с «Вест Хэмом», который должен около 20 млн»

Директор по коммуникациям ЦСКА высказался о трансферном бане клуба.

ФИФА наложила на ЦСКА трансферный бан на три окна – до лета 2026 года.

«Новости следующие: дисциплинарный комитет ФИФА наложил на ЦСКА трансферный бан в рамках решения по делу Эджуке и «Херенвена ». Мы были готовы к этому решению – таков ожидаемый промежуточный этап в нашей борьбе за справедливость.

Важно подчеркнуть, что до начала зимнего трансферного окна еще полтора месяца, и мы никогда не отказывались платить, находясь в диалоге с представителями «Херенвена» и предлагая различные варианты оплаты. Именно поэтому за «бан» переживать не стоит, он будет снят, и в этом проблем и противоречий нет.

Но после такого решения ФИФА мы не ожидаем иного исхода в нашем деле с «Вест Хэмом », должным нам около 20 миллионов. Если не платим мы и получаем бан, то – давайте быть последовательными – аналогичные санкции должны быть наложены и на «Вест Хэм». Особенно учитывая то, что мы предлагаем всевозможные варианты расчетов как «Херенвену», так и «Вест Хэму».

В октябре по инициативе нашего клуба «Херенвен», ЦСКА и «Вест Хэм» согласовали трехстороннее соглашение, по условиям которого «Вест Хэм» должен был заплатить в «Херенвен» нашу часть долга напрямую. Однако «Вест Хэм» не сделал этого, ссылаясь на британский санкционный лист (в котором, к слову, нас нет), и голландцы обратились в Дисциплинарный комитет, и их можно понять.

Мы продолжаем делать все для принятия последовательного решения от ФИФА и CAS в аналогичной ситуации в кейсе Влашича. В конце сентября арбитры дали 2 месяца нам и «Вест Хэму» на поиск вариантов, но этот поиск вновь был односторонним, о чем мы и уведомили CAS на этой неделе.

Решение по делу должно быть вынесено весной 2025 года. Англичане, не имея на текущий момент никаких последствий своего неисполнения, в связи с этим ведут себя неподвижно и незаинтересованно.

И мы верим, что принятое решение по нам станет отправной точкой и в деле Влашича», – написал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Напомним, что Чидера Эджуке перешел в московский клуб летом 2020 года за 11,5 млн евро. В июле 2024-го он ушел как свободный агент в «Севилью». Никола Влашич был куплен у ЦСКА клубом АПЛ за 30 миллионов евро в августе 2021 года.