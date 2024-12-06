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КХЛ. «Амур» примет минское «Динамо», «Салават» против «Сибири», ЦСКА в гостях у «Торпедо», «Витязь» сыграет с «Ак Барсом»

Сегодня пройдут очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Амур» примет минское «Динамо», «Салават Юлаев» – «Сибирь», ЦСКА проведет гостевой матч с «Торпедо», «Ак Барс» – с «Витязем». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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